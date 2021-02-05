Голанд може продовжити кар'єру в Англії

Гравцем цікавиться Гвардіола

Манчестер Сіті влітку збирається придбати нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca.

Клуб бачить в 20-річному норвежцю довгострокову заміну Серхіо Агуеро. Влітку аргентинцеві буде вже 33 роки, а в поточному сезоні нападник зіграв всього в 8 матчах через різні травми і коронавірус.

У нинішньому сезоні норвезький форвард забив 22 м'ячі і віддав 3 гольові передачі в 21 матчі. Transfermarkt оцінює його вартість в 100 мільйонів євро.

Раніше, Гвардіола оцінив лідерство в АПЛ.