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Голанд може продовжити кар'єру в Англії

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Голанд може продовжити кар'єру в Англії
#Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Сіті влітку збирається придбати нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca.

Клуб бачить в 20-річному норвежцю довгострокову заміну Серхіо Агуеро. Влітку аргентинцеві буде вже 33 роки, а в поточному сезоні нападник зіграв всього в 8 матчах через різні травми і коронавірус.

У нинішньому сезоні норвезький форвард забив 22 м'ячі і віддав 3 гольові передачі в 21 матчі. Transfermarkt оцінює його вартість в 100 мільйонів євро.

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