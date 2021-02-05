Коваленко повернувся в Італію

Коваленко почне тренуватися з Аталантою

Український атакувальний півзахисник Віктор Коваленко розпочне тренуватися із Аталантою.

Про це повідомляє Футбол News.

Хавбек вирішив усі бюрократичні питання в Україні, пов’язані із можливістю проживання й праці за кордоном, і поїхав до Італії.

Наступна зустріч Аталанти – проти Торіно 6 лютого у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Коваленко повернувся до України.

Нагадаємо, Коваленко перейшов до італійського клубу за 700 тисяч євро, контракт підписаний до літа 2025 року.