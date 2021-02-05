Реал хоче позбутися Марсело

Марсело може покинути Реал

Захисник Реала Марсело може покинути мадридський клуб у наступне трансферне вікно.

Реал планує виручити бодай якісь кошти за Марсело, через що виставив бразильця на трансфер,

Про це повідомляє Goal.

Зідан планує зробити основним лівим захисником Ферлана Менді, а тому в Мадриді не розраховують на бразильського фулбека. Одним із претендентів на Марсело є Ювентус.

У нинішньому сезоні Ла-Ліги Марсело зіграв лише 6 матчів, в яких відзначився асистом.

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з трьома кандидатами на заміну Зідану.