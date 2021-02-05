 Олімпік готує трансфер бразильського вінгера | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік готує трансфер бразильського вінгера

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Олімпік підсилиться бразильським гравцем
Олімпік готує трансфер бразильського вінгера
#Олімпік, #УПЛ

Джерело - olimpik.com.ua.

Олімпік найближчим часом підпише контракт із 22-річним бразильським вінгером.

Про це заявив головний тренер донецького клубу Ігор Климовський.

"До нас приїде ще один футболіст. Хочемо дати і йому час влитися в колектив, зрозуміти нашу структуру. Потрібно, щоб він познайомився з командою. Розраховуємо, що цей гравець буде основним виконавцем на своїй позиції.

Не стану поки називати його ім'я, контракт ще не підписаний. Але це бразилець. Йому 22 роки, і він виступає на позиції вінгера, володіє хорошою швидкістю.

Зараз через пандемію прилетіти з Бразилії до Туреччини проблематично, тому він приєднається до нас вже у Києві", — розповів Климовський.

Раніше, тренер Олімпіка відмовився від Селезньова.

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