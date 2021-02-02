Тренер Олімпіка відмовився від Селезньова

Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський відреагував на відсторонення Євгена Селезньова з Колоса.

Про це розповів сам наставник.

"Футболісти можуть бути віковими, але як вони поводяться - найголовніше. Все залежить від виховання. Якщо ти потрапив в команду, то повинен показувати.

Такий досвідчений футболіст повинен вести за собою і бути хорошим прикладом. Не знаю, що сталося, але якщо людину вигнали, то була якась велика проблема.

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Перед підписанням футболіста ми намагаємося багато про нього дізнатися, говоримо з іншими тренерами. У зимове трансферне вікно до нас прийшли молоді гравці, ми і ними цікавилися: яке у них поведінка, як вони в спілкуванні з партнерами. Мене це дуже цікавить. Якщо футболіст випиває - це велика проблема.

Взяв би зараз Селезньова в Олімпік? Ні. Але думаю, це не кінець його кар'єри. Якщо він грамотний хлопець, задумається, то зможе ще пограти", - сказав Климовський.