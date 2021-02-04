Помер батько братів Суркісів

Помер Михайло Давидович СуркісУ четвер, 4 лютого, помер батько братів Ігоря та Григорія Суркісів Михайло (Рахміль) Давидович Суркіс.

Про це повідомляє пресслужба ФК Динамо.

"Михайло Давидович прожив довге, яскраве і гідне життя, залишивши по собі добру пам'ять. Людина - легенда, який переступив столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів і знайомих", - йдеться в повідомленні.