Динамо не змогло переграти ЦСКА 1948 у контрольному матчі

Матч завершився з рахунком 2:2

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, у контрольному матчі київське Динамо зустрічалося з болгарським ЦСКА 1948.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Контрольний матч

4 лютого

Динамо (Україна) - ЦСКА 1948 (Болгарія) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Циганков, 1:1 - 47 Топузов, 2:1 - 62 Де Пена, 2:2 - 82 Бастунов

Динамо (перший тайм): Нещерет – Миколенко, Забарний, Сирота, Караваєв – Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд, Циганков – Ванат.

Динамо (другий тайм): Бущан - Кендзьора, Попов, Шабанов, Сідклей - Сидорчук, Андрієвський (В.Волошин, 68), Лєднєв, Родрігес, де Пена – Супряга (Русин, 87).

Раніше повідомлялося, що Динамо хотіло обміняти Родрігеса на габонського нападника.