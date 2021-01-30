Баварія знищила Гоффенгайм, Боруссія Д обіграла Аугсбург. Результати 19 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 19 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
19 тур, 30 січня
Айнтрахт Франкфурт - Герта Берлін 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 66 Пйонтек, 1:1 - 68 Сілва, 2:1 - 85 Гінтереггер, 3:1 - 90+5 Сілва
Баварія Мюнхен - Гоффенгайм 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 32 Боатенг, 2:0 - 43 Мюллер, 2:1 - 44 Крамарич, 3:1 - 57 Левандовський, 4:1 - 63 Гнабрі
Боруссія Д - Аугсбург 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Хан, 1:1 - 26 Делейні, 2:1 - 63 Санчо, 3:1 - 75 Удоахай (автогол)
Вердер Бремен - Шальке 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Маскарель, 1:1 - 77 Мовальд
Уніон Берлін - Боруссія М 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Кнюхе, 1:1 - 59 Плеа
Раніше, Штутгарт обіграв Майнц у 19 турі Бундесліги.