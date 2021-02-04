Динамо хотіло обміняти Родрігеса на габонського нападника

Динамо хотіло підписати нападника

Динамо пропонувало за габонського форварда Хатайспора Аарона Бупендзу 8 млн євро і Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє SuperHaber.

Керівництво Хатайспора відмовилось від угоди, оскільки їх не влаштувала сума потенційного трансферу.

"Ми хотіли отримати за Бупендзу 10 млн євро і футболіста Динамо. Але угода зірвалася. У нас є й інші пропозиції щодо Аарона - від Галатасарая і Істанбула. Ведемо переговори", - заявив прессекретар Хатайспора Рахмі Варди.

Відзначається, що крім перерахованих вище команд в послугах Бупендзи зацікавлений ще один клуб з України.

Раніше повідомлялося, що клуб МЛС хоче підписати Де Пену.