 Лаціо зацікавився голкіпером Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Лаціо зацікавився голкіпером Шахтаря

Сьогодні 18:40 446 0
Сторони поки не ведуть переговори
Лаціо зацікавився голкіпером Шахтаря
#Трубін, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів Лаціо.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Сторони поки не ведуть переговори, італійський клуб розглядає 19-річного українця як трансферу в майбутньому.

У поточному сезоні воротар провів 13 матчів за Шахтар, в 5 зустрічах відстояв на нуль, а в решти 8 пропустив 15 м'ячів (6 в одному матчі проти Боруссії). 

Transfermarkt оцінює Трубіна в 7 мільйонів євро, його контракт з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи.

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