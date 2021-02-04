Лаціо зацікавився голкіпером Шахтаря

Сторони поки не ведуть переговори

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів Лаціо.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Сторони поки не ведуть переговори, італійський клуб розглядає 19-річного українця як трансферу в майбутньому.

У поточному сезоні воротар провів 13 матчів за Шахтар, в 5 зустрічах відстояв на нуль, а в решти 8 пропустив 15 м'ячів (6 в одному матчі проти Боруссії).

Transfermarkt оцінює Трубіна в 7 мільйонів євро, його контракт з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи.