Лаціо зацікавився голкіпером Шахтаря

Джерело - Tribuna.com.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів Лаціо.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Сторони поки не ведуть переговори, італійський клуб розглядає 19-річного українця як трансферу в майбутньому.
У поточному сезоні воротар провів 13 матчів за Шахтар, в 5 зустрічах відстояв на нуль, а в решти 8 пропустив 15 м'ячів (6 в одному матчі проти Боруссії).
Transfermarkt оцінює Трубіна в 7 мільйонів євро, його контракт з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи.