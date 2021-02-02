 Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 19:25 355 0
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Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи
#Шахтар, #ЛЄ

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар подав заявку на матчі плей-оф Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Луїша Каштру заявилася двома списками - всього 44 гравці.

У списку А 23 футболісти.

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 54. Євген Гриценко

Захисники: 2. Додо, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 49. Вітао.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньйо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 70. Євген Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападник: 10. Жуніор Мораес.

21 футболіст заявлений за списком Б.

Воротарі: 62. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін.

Захисники: 15. Віктор Корнієнко, 34. Марк Мампассі, 63. Едуард Козик, 64. Михайло Рудавський, 73. Даніель Егбуджо, 77. Валерій Бондар, 82. Роман Якуба.

Півзахисники: 57. Клим Приходько, 61. Георгій Судаков, 67. Денис Світюха, 68. Владислав Погорілий, 74. Едвард Кобак, 78. Михайло Хромей, 83. Костянтин Гуров, 86. Денис Шостак, 91. Михайло Мудрик.

Нападники: 58. Андрій Чирук, 59. Богдан В'юнник, 65. Данило Гончарук.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з Маккабі ТА. Перший матч відбудеться 18 лютого в Тель-Авіві, матч-відповідь - 25 лютого в Києві.

Раніше, Єзерський назвав заміну Коваленку у Шахтарі.

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