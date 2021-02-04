Український півзахисник перебуває на перегляді у московському Торпедо

Українець може продовжити кар'єру у Росії

Джерело - Sport Arena.

Колишній півзахисник Олімпіка Андрій Кравчук приєднався на зборах до московського Торпедо.

Про це повідомляє офіційний сайт чорно-білих.

У грудні минулого року Кравчук залишив Олімпік. У нинішньому сезоні півзахисник молодіжної збірної України встиг зіграти в чотирьох матчах.

В цілому Кравчук відіграв 30 матчів у складі першої команди Олімпіка, в яких забив два голи і віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавляться клуби з Австрії, Польщі та Росії.