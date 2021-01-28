Російський клуб проявляє інтерес до Кравчука

Колишнім півзахисником Олімпіка Андрієм Кравчуком, який в грудні залишив донецький клуб на правах вільного агента, цікавляться клуби з Австрії, Польщі та Росії.

Про це повідомляє Sport Arena.

Однак найбільш предметний інтерес до 21-річного гравця проявляють підмосковні Хімки, які посідають 11-е місце в російській Прем'єр-лізі.

Відзначимо, що в цьому сезоні на рахунку 21-річного футболіста 4 матчі в УПЛ і 2 - в першості U-21.

Також Андрій отримував у 2020 році виклики до молодіжної збірної України. На рахунку гравця 4 поєдинки за команду Руслана Ротаня.