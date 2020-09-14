Керівник українського арбітражу Лучано Лучі у Першій лізі сезону 2019/2020 років поділив команди на дві групи.

Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк.

"Зі мною зустрілися на правах повної анонімності - арбітри Прем’єр-Ліги, 1 Ліги та асистенти обох цих ліг!

Люди, яких дістало свавілля та знущання з боку керівника українського арбітражу Лучано Лучі!

14 липня упродовж наради серед арбітрів УПЛ (було присутньо 28 осіб) особисто Лучано Лучі наказав - дослівно: 4 команди - Металіст, Оболонь, Агробізнес та Інгулець, це банда, з якою треба діяти дуже жорстко. Таким чином, Лучано Лучі дав прямі вказівки, як судити матчі завершення 1 Ліги. Фактично розділивши команди на наші та не наші", - зазначив Андріюк.