 Журналіст: Лучі назвав чотири команди бандою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук тріумфувала на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:27 1137
Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок
Сьогодні 20:10 130
Луческу: У сучасному футболі все відомо про всіх суперників
Сьогодні 18:25 353
Йовичевич може замінити Михайленка на посаді головного тренера Дніпра-1
Сьогодні 17:25 1256
Українка Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі
Сьогодні 16:10 726
АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо
Сьогодні 12:17 4004
Лисенко - найкращий гравець 2 туру УПЛ
Сьогодні 11:47 474
Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1196
Рейтинг WTA: Світоліна випала з ТОП-5
Сьогодні 10:32 47714
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 09:57 7537
Блоги
Усик записав дивне звернення для Чісори
Усик записав дивне звернення для Чісори Valeriy Ruchka
Вчора 12:02 3434
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
12.09.2020 18:43 1235
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
12.09.2020 15:21 1792
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:55 1049
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:31 1941
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 467
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером Андрій Твердохліб
10.09.2020 20:25 1095
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44! Андрій Твердохліб
10.09.2020 14:19 796
Інгулець оригінально представив нову форму
Інгулець оригінально представив нову форму Андрій Твердохліб
10.09.2020 13:19 1531
Беленюк дотепно потролив Гордона
Беленюк дотепно потролив Гордона Андрій Твердохліб
10.09.2020 08:21 12275
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:17 Навколо спорту Стратегии ведения игры в рулетку на сайте Нетгейм казино 54
20:10 Футбол Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок 130
19:54 Футбол Металург та Перемога не виявили сильнішого у 2 турі Другої ліги 225
19:40 Баскетбол Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА 287
19:25 Футбол Кавані запропонував свої послуги Барселоні 370
19:18 Футбол Маракана-ліга 1. Результати матчів першого туру 476
19:10 Блог Про куміство з Павелком та збірну України - Андрій Шевченко 356
19:10 Футбол Журналіст: Лучі назвав чотири команди бандою 553
18:55 Футбол Луческу: Гравці, які зараз є у складі Динамо, для мене найкращі 765
18:40 Бокс Дібелла: Ломаченко проти Лопеса - найбільший бій цього року 746
18:25 Футбол Луческу: У сучасному футболі все відомо про всіх суперників 353
18:10 Футбол ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата у президенти 872
17:54 Футбол Сидорчук: Починаємо звикати грати без глядачів 1072
17:40 Футбол Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком 1608
17:25 Футбол Йовичевич може замінити Михайленка на посаді головного тренера Дніпра-1 1256
17:10 Бокс Гарсія включив Усика до п'ятірки найкращих боксерів світу 1318
16:55 Футбол Шахтар готується до Зорі без трьох гравців першої команди 998
16:40 Теніс Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону 944
16:25 Футбол Неймара можуть дискваліфікувати на сім матчів 1299
16:10 Легка атлетика Українка Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі 726
15:55 Футбол Срна хоче зіграти свій прощальний матч за Шахтар на Донбас Арені 1038
15:41 Футбол Відаль розірве контракт з Барселоною заради переходу в Інтер 1368
15:25 Футбол Динамо відмовилось підписувати Клейтона 2265
15:12 Бокс Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді 1620
14:57 Футбол Олімпік покинув український форвард 1813

Журналіст: Лучі назвав чотири команди бандою

Сьогодні 19:10 553 0
Андріюк - про український футбольний арбітраж
Журналіст: Лучі назвав чотири команди бандою
#Андріюк, #ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Керівник українського арбітражу Лучано Лучі у Першій лізі сезону 2019/2020 років поділив команди на дві групи. 

Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк.

"Зі мною зустрілися на правах повної анонімності - арбітри Прем’єр-Ліги, 1 Ліги та асистенти обох цих ліг!

Люди, яких дістало свавілля та знущання з боку керівника українського арбітражу Лучано Лучі!

14 липня упродовж наради серед арбітрів УПЛ (було присутньо 28 осіб) особисто Лучано Лучі наказав - дослівно: 4 команди - Металіст, Оболонь, Агробізнес та Інгулець, це банда, з якою треба діяти дуже жорстко. Таким чином, Лучано Лучі дав прямі вказівки, як судити матчі завершення 1 Ліги. Фактично розділивши команди на наші та не наші", - зазначив Андріюк.

Нагадаємо, ПФЛ зареєструвала тільки одного кандидата у президенти.

Коментарі ()