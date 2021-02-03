 Лаціо підписало правнука фашиського диктатора Муссоліні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
CAS прийняв рішення у справі Ястремської
Сьогодні 18:10 789
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:49 78
Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:31 219
Шахтар програв Словану у контрольному матчі
Сьогодні 17:56 963
Шахтар зацікавився бразильським талантом
Сьогодні 16:54 530
Динамо подало заявку на Лігу Європи
Сьогодні 16:24 1001
УАФ підтвердила товариський матч України з Чехією
Сьогодні 14:40 517
Родрігес відмовився переходити у турецький клуб
Сьогодні 11:28 2359
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Огляд матчу
Сьогодні 09:58 1494
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Сьогодні 07:14 954
Блоги
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 407
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:43 859
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:56 5350 1
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:37 1733
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 4465
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1115
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 3890
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані Valeriy Ruchka
01.02.2021 20:35 7442
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя Valeriy Ruchka
01.02.2021 19:43 753
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем Valeriy Ruchka
01.02.2021 16:11 1839
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:10 Бокс Вайт: Реванш з Повєткіним - головний бій у моїй кар'єрі 3
19:55 Футбол Визначився перший фіналіст чемпіонату африканських націй 172
19:49 Пряма трансляція Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 78
19:41 Футбол Верес програв Львову у контрольному матчі 176
19:31 Пряма трансляція Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 219
19:25 Футбол СК Дніпро-1 втратив перемогу над Будучност у контрольному матчі 212
19:18 Блог Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ 3213
19:12 Блог Швед знову забиває за бельгійський Мехелен 594
19:09 Футбол Лаціо підписало правнука фашистського диктатора Муссоліні 792
19:00 Блог Відео дня. Як син Роналду святкував гол батька 300
18:54 Футбол Коваленко повернувся до України 1254
18:40 Футбол Олександрія зіграла внічию з ЛКС Лодзь у контрольному матчі 339
18:26 Футбол Минай переміг команду з Північної Македонії у контрольному матчі 467
18:13 Блог Мудрик оформив геніальний асист за Шахтар. Коноплянка не підвів 1211
18:10 Теніс CAS прийняв рішення у справі Ястремської 789
17:56 Футбол Шахтар програв Словану у контрольному матчі 963
17:40 Футбол Террі може очолити клуб з Чемпіоншипу 504
17:31 Блог Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ 631 1
17:24 Футбол Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів 590 1
17:09 Хокей Чемпіонат світу з хокею відбудеться без глядачів 768
16:54 Футбол Шахтар зацікавився бразильським талантом 530
16:41 Футбол Інтер - Ювентус 1:2. Огляд матчу 735
16:24 Футбол Динамо подало заявку на Лігу Європи 1001
16:11 Футбол Зоря - Валмієра 0:1. Огляд матчу 608
15:59 Футбол Тоттенгем – Челсі: Де дивитися матч АПЛ 737

Лаціо підписало правнука фашистського диктатора Муссоліні

Сьогодні 19:09 792 0
Диктатор Беніто Муссоліні був фанатом Лаціо
Лаціо підписало правнука фашистського диктатора Муссоліні
#Лаціо

Джерело - iSport.ua.

Романо Флоріану Муссоліні, який є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, став гравцем Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

18-річний правий захисник - вихованець академії римлян, а цей контракт став першим для нього з дорослою командою. Він уже два рази викликався на матчі молодіжної збірної Італії.

Відзначимо, що в поточному сезоні Муссоліні взяв участь у двох матчах, отримавши жовту картку в чемпіонаті Італії до 18 років.

Відомо, що диктатор Беніто Муссоліні був фанатом Лаціо.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським програла Лаціо.

Коментарі ()