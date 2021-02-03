Диктатор Беніто Муссоліні був фанатом Лаціо

Романо Флоріану Муссоліні, який є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, став гравцем Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

18-річний правий захисник - вихованець академії римлян, а цей контракт став першим для нього з дорослою командою. Він уже два рази викликався на матчі молодіжної збірної Італії.

Відзначимо, що в поточному сезоні Муссоліні взяв участь у двох матчах, отримавши жовту картку в чемпіонаті Італії до 18 років.

Відомо, що диктатор Беніто Муссоліні був фанатом Лаціо.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським програла Лаціо.