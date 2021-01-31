 Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Результати матчів 20 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Результати матчів 20 туру Серії А

Сьогодні 17:58 128 0
Українець відіграв другий тайм матчу
Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Результати матчів 20 туру Серії А
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.

Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу і відіграв 45 хвилин.

Кальярі зіграв внічию з Сассуоло, Кротоне вдома поступився Удінезе.

Чемпіонат Італії - Серії А
20 тур, 31 січня

Аталанта - Лаціо 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Марушич, 0:2 - 51 Корреа, 1:2 - 79 Пашалич, 1:3 - 82 Мурікі

Кальярі - Сассуоло 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Жоау, 1:1 - 90+4 Бога

Кротоне - Дженоа 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Дестро, 0:2 - 29 Чиборра, 0:3 - 51 Дестро

Нагадаємо, Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка.

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