Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Результати матчів 20 туру Серії А

Українець відіграв другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.

Аталанта з Маліновським програла Лаціо. Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу і відіграв 45 хвилин.

Кальярі зіграв внічию з Сассуоло, Кротоне вдома поступився Удінезе.

Чемпіонат Італії - Серії А

20 тур, 31 січня

Аталанта - Лаціо 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Марушич, 0:2 - 51 Корреа, 1:2 - 79 Пашалич, 1:3 - 82 Мурікі

Кальярі - Сассуоло 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Жоау, 1:1 - 90+4 Бога

Кротоне - Дженоа 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Дестро, 0:2 - 29 Чиборра, 0:3 - 51 Дестро

Нагадаємо, Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка.