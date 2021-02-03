 Дніпро-1 обіграв румунський клуб у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 обіграв румунський клуб у контрольному матчі

Сьогодні 11:59 598 0
Дніпро-1 здобув переконливу перемогу у спарингу
Дніпро-1 обіграв румунський клуб у контрольному матчі
#Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

 Дніпро-1 у товариському матчі здобув перемогу над румунським Металоглобусом.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь українського клубу.

Товариський матч
03 лютого

СК Дніпро-1 - Металоглобус (Бухарест, Румунія) 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Вагнер, 2:0 - 28 Домарацький, 3:0 - 29 Ярмолюк, 4:0 - 78 Домарацький, 4:1 - Негуа (пен)

СК Дніпро-1: 1. Махарадзе, 2. Сафронов, 3. Адамюк, 22. Дуглас, 11. Цуріков, 44. Батагов, 20. Ді Франко, 26. Вагнер (99.Заєць,64), 14. Ярмолюк (69.Соловйов,64), 77. Домарацький, 9. Хобленко.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 хоче орендувати нападника з Хорватії.

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