Динамо цікавилося півзахисником Колоса

У це міжсезоння Динамо намагалося взяти на перегляд півзахисника Колоса Дениса Антюх, але клуби не домовилися.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Після завершення останнього туру УПЛ в минулому році Мірча Луческу попросив дізнатися, скільки коштує Антюх з Колоса. Тренеру Динамо сподобався цей футболіст, і він хотів би взяти його на перегляд.

Київський клуб звернувся в Колос, а ті виставили ціну в 1 мільйон доларів, і на цьому всі розмови припинилися.

Луческу хотів подивитися на цього футболіста, взяти його на перший збір, щоб зрозуміти, чи підходить він Динамо чи ні. Однак Колос категорично відмовився - мовляв, ніяких переглядів, платите мільйон доларів і беріть футболіста", - сказав Циганик.