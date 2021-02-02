 Динамо цікавилося півзахисником Колоса | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо цікавилося півзахисником Колоса

Сьогодні 18:39 751 0
Луческу хотів взяти на збір команди Антюха
Динамо цікавилося півзахисником Колоса
#Динамо, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У це міжсезоння Динамо намагалося взяти на перегляд півзахисника Колоса Дениса Антюх, але клуби не домовилися.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Після завершення останнього туру УПЛ в минулому році Мірча Луческу попросив дізнатися, скільки коштує Антюх з Колоса. Тренеру Динамо сподобався цей футболіст, і він хотів би взяти його на перегляд.

Київський клуб звернувся в Колос, а ті виставили ціну в 1 мільйон доларів, і на цьому всі розмови припинилися.

Луческу хотів подивитися на цього футболіста, взяти його на перший збір, щоб зрозуміти, чи підходить він Динамо чи ні. Однак Колос категорично відмовився - мовляв, ніяких переглядів, платите мільйон доларів і беріть футболіста", - сказав Циганик.

Раніше, Динамо здолав однойменний клуб з Тбілісі у контрольному матчі.

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