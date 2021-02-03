Шахтар зацікавився бразильським талантом

Джерело - iSport.ua.
Донецький Шахтар зацікавлений в придбанні правого захисника Інтернасьйонала Вінісіуса Тобіаса.
Про це повідомляє Globo Esporte.
16-річний бразилець потрапив до сфери інтересів гірників. Юний футболіст оцінюється в десять мільйонів євро, однак сума відступних в контракті становить 60 мільйонів євро.
Відзначається, що Вінісіус активно цікавиться Ювентус. Раніше ж мадридський Реал і мюнхенська Баварія зв'язувалися з гравцем, однак той відмовив, адже хотів би дебютувати за першу команду.
Раніше, Шахтар зіграв внічию з Маріуполем у контрольному матчі.