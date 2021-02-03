Шахтар зацікавився бразильським талантом

Донецький клуб може підписати 16-річного бразильця

Донецький Шахтар зацікавлений в придбанні правого захисника Інтернасьйонала Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомляє Globo Esporte.

16-річний бразилець потрапив до сфери інтересів гірників. Юний футболіст оцінюється в десять мільйонів євро, однак сума відступних в контракті становить 60 мільйонів євро.

Відзначається, що Вінісіус активно цікавиться Ювентус. Раніше ж мадридський Реал і мюнхенська Баварія зв'язувалися з гравцем, однак той відмовив, адже хотів би дебютувати за першу команду.

Раніше, Шахтар зіграв внічию з Маріуполем у контрольному матчі.