Шахтар зіграв внічию з Маріуполем у контрольному матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на зборах у Туреччині зіграв спаринг з Маріуполем.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Товариський матч

03 лютого

Шахтар - Маріуполь - 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Коноплянка, 1:1 - 51 Бондаренко, 1:2 - 67 Кащук (пен), 2:2 - 90 Фернандо

Шахтар: Пятов (Шевченко,69), Додо, Вітао, Матвієнко, Сіпріано (Удод, 33, Мампассі, 55), Степаненко, Маркос Антоніо, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо

Маріуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк (Драмбаев, 46), Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мишньов (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковський, 46), Топалов, Горбунов, Сікан (Кащук, 46)