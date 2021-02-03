Тарас Михайлик працюватиме у Волині

37-річний ексгравець збірної України Тарас Михалик увійшов до тренерського штабу Волині-2, де допомагатиме Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.

Про це повідомляє пресслужба луцького клубу.

У минулому сезоні Михалик виступав за Волинь, провівши 21 матч у Першій лізі України.

Протягом кар'єри Михалик також захищав кольори київського ЦСКА, Закарпаття, київського Динамо і московського Локомотива. В активі Михалика 32 матчі за національну збірну України.

Футболісти Волині-2 1-го лютого розпочали підготовку до другої частини сезону.

Раніше, Волинь залишило шість футболістів.