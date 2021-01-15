Волинь залишили шість футболістів

Луцький клуб провів чистку складу

Джерело - ФК Волинь.

Луцька Волинь, яка виступає в Першій лізі України, за обопільною згодою припинила співпрацю з шістьма гравцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зокрема, новий етап почнеться в кар'єрі захисників Валерія Болденкова (за майже три роки зіграв 56 матчів і забив 4 голи у складі Волині) і Романа Никитюка (виходив на поле в чотирьох поєдинках восени), а також нападника Ігоря Сікорського (зіграв в 10-ти матчах цього сезону і забив 4 голи).

Раніше клуб офіційно покинули ще троє гравців - нападник Олександр Бондаренко, а також півзахисники Юрій Тетеренко і Джуліан Рюфьє Кейта.

Нагадаємо, Кравченко може перейти до Волині.