Дніпро-1 хоче орендувати нападника з Хорватії

Наставник команди дуже зацікавлений у переході цього гравця

Нападник Динамо Загреб Маріо Чуже може піти в оренду до Дніпра-1.

Про це повідомляє Večernji list.

21-річного футболіста особисто знає наставник дніпрян Ігор Йовічевич, і саме він є двигуном цього ймовірного переходу.

Маріо може зіграти на позиції вінгера і на лівому, і на правому флангах, але головна його позиція - центральний нападник.

Його контракт із загребським Динамо чинний до початку 2025-го. Transfermarkt вказує вартість гравця - 500 000 євро.

У складі загребського Динамо він провів 14 матчів, забив 2 голи.

На правах оренди грав за Істру 1961 й Локомотиву, в складі перших відзначився 8 забитими м'ячами і 3 асистами у 20 зустрічах, у другій – 2 передачі в 7 матчах.

Також виступав (27 зустрічей і 2 голи) в молодіжній та юнацькій збірних Хорватії.

Раніше, Дніпро-1 підписав контракт з бразильським півзахисником.