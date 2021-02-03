Рохо змінив клуб

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо став гравцем Бока Хуніорс.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Манчестер Юнайтед і Маркос Рохо домовились про розірвання контракту без компенсації. Аргентинський центрбек дістався Бока Хуніорс безкоштовно.

30-річний Рохо виступав за Манчестер Юнайтед з 2014 року. Разом з англійським клубом центрбек виграв Лігу Європи, Кубок Англії, Суперкубок Англії і Кубок ліги. У цьому сезоні аргентинець не зіграв жодного матчу за МЮ.

Раніше, Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон.