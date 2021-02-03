 Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон, Крістал Пелес переграв Ньюкасл у 22 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон, Крістал Пелес переграв Ньюкасл у 22 турі АПЛ

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Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон, Крістал Пелес переграв Ньюкасл у 22 турі АПЛ
#Манчестер Юнайтед, #Саутгемптон, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Саутгемптон, а Ньюкасл - Крістал Пелес.

Саутгемптон вже з другої хвилини матчу грав у меншості. Перевагою в одного гравця Манчестер Юнайтед сповна скористався. У першому таймі забив аж чотири голи. Після перерви господарі забили ще 5 голів. 

Крістал Пелес на виїзді здобув вольову перемогу над Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 2 лютого

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 18 Ван-Біссака, 2:0 - 25 Рашфорд, 3:0 - 34 Беднарек (авт), 4:0 - 39 Кавані, 5:0 - 69 Марсьяль, 6:0 - 71 Мактоміней, 7:0 - 87 Фернандеш (пен), 8:0 - 90 Марсьяль, 9:0 - 90+4 Джеймс

Ньюкасл - Крістал Пелес 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Шелві, 1:1 - 21 Рідевалд, 1:2 - 25 Кейхілл

Нагадаємо, Астон Вілла здолала Саутгемптон у 21 турі АПЛ.

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