Алієв: Селезньов знайде нову команду

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв підтримує Євгена Селезньова у ситуації з Колосом.

Про це заявив сам Алієв.

"Те, що сталося в команді - я не маю права цього говорити, не маю права це обговорювати. Це командна справа. Що у них сталося, з цим вони повинні розібратися в колективі.

Я його буду тільки підтримувати. Зрозуміло, головний тренер Колоса Руслан Костишин - це мій кум. Ну і Женя мій кум. Але це вони самі розберуться. Я буду тільки за те, щоб вони розібралися і все було добре.

А то, що зараз дали привід для словесної розмови, що Женю там вигнали - ну зараз будуть це все смикати. Звичайно, це неприємно, але нічого. Найголовніше, щоб Жека тримався - і все буде добре.

Я думаю, що він собі знайде команду і зробить те, про що мріяв - поб'є рекорд найкращого бомбардира чемпіонату України", - сказав Алієв.