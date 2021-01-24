Дніпро-1 підписав контракт з бразильським півзахисником

Трудова угода розрахована на 2 роки

Другим новачком Дніпра-1 в поточному зимовому міжсезонні став бразильський вінгер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з гравцем укладено терміном на 2 роки.

У 2020 році Вагнер виступав за Динамо з Батумі (14 матчів, 1 гол, 5 результативних передач в чемпіонаті Грузії, 1 матч в Кубку країни і 1 матч в Лізі Європи). Вагнер Гонсалвеш є чемпіоном (2018) і володарем Кубка Грузії (2019)

Вагнер вже приєднався до спортклубівців на зборі в Туреччині і приступив до тренувань.