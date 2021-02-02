 Маліновський: Коваленко отримав новий виклик | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський: Коваленко отримав новий виклик

Сьогодні 10:15 718 0
Руслан Маліновський прокоментував перехід Віктора Коваленка в Аталанту
Маліновський: Коваленко отримав новий виклик
#Маліновський, #Коваленко, #Аталанта

Джерело - Канали Футбол 1,2,3.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський оцінив перехід Віктора Коваленка в італійський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Бачу по ньому, що для нього це великий крок. Він всю свою кар'єру провів у Шахтарі, він вихованець Шахтаря, а зараз для нього це новий виклик. Бачу в ньому ентузіазм. Він дуже мотивований і хоче довести, що не просто так сюди потрапив. Місто йому сподобалося. Біля моєї квартири є кафе, власник впізнав Віктора і сфотографувався з ним. Увечері гуляли містом.

У клубі запитували про Коваленка, ще коли я переходив до Аталанти. Той же спортивний директор. Питали дрібні деталі: який у нього характер, який він в житті і побуті, яка людина. Про всі дрібниці, які важливі для клубу.

Грати тут важко, але всім футболістам дають час на адаптацію. Зараз для Коваленка головне - вивчити мову, хоча він вже знає кілька фраз. У клубі цим задоволені, що він не сором'язливий. Сором'язливий - не завжди добре, потрібно адаптуватися, бути комунікабельним. А потім потрібно втягнутися в тренувальний процес і зрозуміти вимоги тренерського штабу і структуру гри", - відзначив Маліновський.

Нагадаємо, Аталанта оголосила про перехід Коваленка.

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