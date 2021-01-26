У Барселони є понад мільярд євро боргу

Синьо-гранатові" відчувають серйозні фінансові трудності

У фінансовому звіті Барселони зазначено про серйозне погіршення економічного стану клубу.

Про це повідомляє Goal.

Синьо-гранатові задекларували борг в розмірі 1,2 мільярда євро, а також короткострокову заборгованість ще на 730 мільйонів. Відзначається, що найбільша частина витрат клубу - це фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету клубу. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, і саме це призвело до переговорів про відстрочку зарплати після початку пандемії.

Крім того, Барселона повинна іншим клубам в сумі 126 мільйонів євро за трансфери. Так, каталонці все ще повинні 29 мільйонів Ліверпулю за Філіпа Коутіньйо, ще 16 мільйонів Аяксу за Френкі де Йонга, а також 10 мільйонів Бордо за Малколма. Погасити ці борги клуб зобов'язаний до 30 червня.

Також повідомляється, що сезон-2019/20 клуб завершив з чистим заборгованістю в розмірі 488 мільйонів євро, і клуб зараз веде переговори зі своїми кредиторами, посилаючись на істотний вплив коронавірусу на бюджет команди.

Раніше, Барселона без проблем переграла Ельче.