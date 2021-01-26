 У Барселони є понад мільярд євро боргу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 10:52 3527
Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі
Сьогодні 11:51 511
Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем
Сьогодні 11:33 954
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:25 24666
У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком
Сьогодні 11:15 720
Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати
Сьогодні 09:25 2819 1
Британський промоутер: Мене дратує, що Усика хочуть кинути
Сьогодні 06:12 3251
Шахтар не продовжить контракт з Тайсоном
Вчора 20:31 2097
Шахтар хоче повернути Тейшейру
Вчора 17:45 1482
Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом
Вчора 17:30 921
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:29 Футбол Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо 1046
16:14 Футбол Суркіс: Я не дам розвалити Динамо 1220
16:10 Блог Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт 158
15:55 Футбол Баєнко перейшов до естонського клубу 113
15:39 Футбол Джеко хоче залишити Рому 238
15:36 Блог Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом 308
15:32 Футбол Атлетік - Хетафе 5:1. Огляд матчу 154
15:25 Футбол У Барселони є понад мільярд євро боргу 332
15:09 Бокс Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика 338
14:55 Футбол Мілевський: Упевнений, що фізично команда Минай буде готова 505
14:47 Гандбол Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату світу з гандболу 504
14:39 Футбол Лучкевич радикально висловився щодо завершення контракту з Олександрією 497
14:25 Футбол Мілан спробує влітку підписати Отавіо 262
14:09 Бокс Джойс: Бій з Усиком я хочу найбільше 404
13:51 Футбол Колишній захисник Динамо цікавий Лудогорцю 845
13:33 Футбол Бонавентуре залишив Брюгге перед матчами с Динамо 498
13:30 Кіберспорт Odessa Gaming прийматиме Ternopil Gamimg у чемпіонаті України 226
13:15 ММА Мак-Грегора відсторонили від боїв 798
12:59 Блог Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке 332
12:57 Футбол Захисник Реала заразився коронавірусом 368
12:41 Футбол Манчестер Сіті посперечається з Шахтарем за Кайкі 573
12:25 Інше В України затверджено День тренера 324
12:09 Лижі Большунов може отримати майже три роки в'язниці 1519 1
11:51 Футбол Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі 511
11:33 Футбол Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем 954

У Барселони є понад мільярд євро боргу

Сьогодні 15:25 332 0
Синьо-гранатові" відчувають серйозні фінансові трудності
У Барселони є понад мільярд євро боргу
#Барселона

Джерело - isport.ua.

У фінансовому звіті Барселони зазначено про серйозне погіршення економічного стану клубу.

Про це повідомляє Goal.

Синьо-гранатові задекларували борг в розмірі 1,2 мільярда євро, а також короткострокову заборгованість ще на 730 мільйонів. Відзначається, що найбільша частина витрат клубу - це фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету клубу. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, і саме це призвело до переговорів про відстрочку зарплати після початку пандемії.

Крім того, Барселона повинна іншим клубам в сумі 126 мільйонів євро за трансфери. Так, каталонці все ще повинні 29 мільйонів Ліверпулю за Філіпа Коутіньйо, ще 16 мільйонів Аяксу за Френкі де Йонга, а також 10 мільйонів Бордо за Малколма. Погасити ці борги клуб зобов'язаний до 30 червня.

Також повідомляється, що сезон-2019/20 клуб завершив з чистим заборгованістю в розмірі 488 мільйонів євро, і клуб зараз веде переговори зі своїми кредиторами, посилаючись на істотний вплив коронавірусу на бюджет команди.

Раніше, Барселона без проблем переграла Ельче.

Коментарі ()