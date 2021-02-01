Срна: Шахтар пішов Коваленку назустріч

Перехід півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка в Аталанту є дуже важливим для футболіста.

Про це заявив директор по футболу гірників Дарійо Срна.

"Я хочу додати від усього клубу. Для нас це все дуже важкий момент, але ми раді за нього. Коваленко багато зробив для Шахтаря, радував наших уболівальників. Сьогодні також важкий день для менеджменту, який вів переговори. Але клуб пішов назустріч Коваленку, тому що він заслужив. І ми повинні поважати його бажання поїхати в Аталанту.

Успіхів йому, завжди будемо його любити. І Віктор може бути прикладом всім молодим футболістам, які тут знаходяться", - сказав Срна.