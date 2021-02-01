Агент прокоментував перехід Коваленка до Аталанти

Український півзахисник Віктор Коваленко заслужив на перехід з донецького Шахтаря до Аталанти.

Про це заявив агент футболіста Вадим Шаблій.

"У Віктора Коваленка починається новий етап у кар'єрі. Сьогодні Віктор підписав контракт з італійською Аталантою. Лідер Шахтаря і збірної України заслужив спробувати свої сили в одному з найсильніших чемпіонатів Європи. І я бажаю йому удачі і ще раз удачі!

Дякуємо ФК Шахтар і його Президенту, керівництву клубу, тренеру і всім, хто був поруч в команді і в клубі. За увагу, підтримку і за те, що завжди вірили в гравця", - зазначив Шаблій.