ФК Львів повернув до складу двох бразильців

Альваро і Ренан знову гратимуть у Львові

Джерело - ФК Львів.

ФК Львів повернув до команди бразильського атакувального хавбека Альваро та його співвітчизника форварда Ренана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва першу частину сезону провели в оренді: Альваро виступав в Азербайджані за Кешлю, а Ренан в Португалії за Жил Вісенте.

Обидва гравці добре себе проявляють на зимових зборах, тому наставник Віталій Шумський прийняв рішення залишити їх в команді на другу частину сезону УПЛ.

Ренан встиг провести за Львів 27 матчів і забив 6 голів, а в Альваро 40 матчів і 4 голи.

Раніше, ФК Львів підписав досвідченого півзахисника.