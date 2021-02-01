ФК Львів повернув до складу двох бразильців

Джерело - ФК Львів.
ФК Львів повернув до команди бразильського атакувального хавбека Альваро та його співвітчизника форварда Ренана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидва першу частину сезону провели в оренді: Альваро виступав в Азербайджані за Кешлю, а Ренан в Португалії за Жил Вісенте.
Обидва гравці добре себе проявляють на зимових зборах, тому наставник Віталій Шумський прийняв рішення залишити їх в команді на другу частину сезону УПЛ.
Ренан встиг провести за Львів 27 матчів і забив 6 голів, а в Альваро 40 матчів і 4 голи.