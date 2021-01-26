 ФК Львів підписав досвідченого півзахисника | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів підписав досвідченого півзахисника

Вчора 22:54 294 0
ФК Львів підсилився півзахисником
ФК Львів підписав досвідченого півзахисника
#ФК Львів, #УПЛ

Джерело - pfclviv.com.

Львів оголосив про перехід опорного півзахисника Олексія Довгого.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт уклали до червня 2022 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

31-річний гравець є вихованцем київського футболу. Попереднім клубом футболіста була Олександрія, яку Довгий покинув у міжсезоння. Також виступав за ФК Іллічівець (Маріуполь), Металіст (Харків), полтавську Ворсклу та кам’янську Сталь.

Наразі гравець проходить з командою турецький етап підготовки до відновлення офіційного сезону.

Раніше, Львів підписав колишнього голкіпера Руху.

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