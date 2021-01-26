ФК Львів підписав досвідченого півзахисника

ФК Львів підсилився півзахисником

Львів оголосив про перехід опорного півзахисника Олексія Довгого.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт уклали до червня 2022 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

31-річний гравець є вихованцем київського футболу. Попереднім клубом футболіста була Олександрія, яку Довгий покинув у міжсезоння. Також виступав за ФК Іллічівець (Маріуполь), Металіст (Харків), полтавську Ворсклу та кам’янську Сталь.

Наразі гравець проходить з командою турецький етап підготовки до відновлення офіційного сезону.

Раніше, Львів підписав колишнього голкіпера Руху.