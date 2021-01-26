ФК Львів підписав досвідченого півзахисника

Джерело - pfclviv.com.
Львів оголосив про перехід опорного півзахисника Олексія Довгого.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Контракт уклали до червня 2022 року. Інші деталі угоди не розголошуються.
31-річний гравець є вихованцем київського футболу. Попереднім клубом футболіста була Олександрія, яку Довгий покинув у міжсезоння. Також виступав за ФК Іллічівець (Маріуполь), Металіст (Харків), полтавську Ворсклу та кам’янську Сталь.
Наразі гравець проходить з командою турецький етап підготовки до відновлення офіційного сезону.