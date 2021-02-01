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Маркевич: Тайсон мав переходити до Челсі

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Трансфер бразильця в лондонський клуб зірвався через одного пункту
Маркевич: Тайсон мав переходити до Челсі
#Маркевич, #Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Нинішній лідер донецького Шахтаря Тайсон у свій час міг перейти до лондонського Челсі.

Про це заявив колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич.

"Тайсон повинен був переходити в Челсі. Його вже хотіли купувати, але у нього не було матчів за збірну Бразилії. В Англії, ніби як, треба, щоб було мінімум п'ять матчів за збірну. Тому не вийшло.

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Соса пішов в Атлетіко - став чемпіоном, Жажа в Туреччину - став чемпіоном, Канкаву забрав Реймс, Калинич пішов, Шахова та Матоса забрав до себе ПАОК. Але найсмішніше, що Дніпро за цих гравців не взяв гроші, вони майже всі пішли безкоштовно. той же Бойко. Всю команду розібрали, а це нічого не дало", - розповів Маркевич.

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