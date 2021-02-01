Маркевич: Тайсон мав переходити до Челсі

Трансфер бразильця в лондонський клуб зірвався через одного пункту

Джерело - Чемпіон.

Нинішній лідер донецького Шахтаря Тайсон у свій час міг перейти до лондонського Челсі.

Про це заявив колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич.

"Тайсон повинен був переходити в Челсі. Його вже хотіли купувати, але у нього не було матчів за збірну Бразилії. В Англії, ніби як, треба, щоб було мінімум п'ять матчів за збірну. Тому не вийшло.

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