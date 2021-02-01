Маркевич: Я міг очолити Галатасарай

Колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич міг очолити турецький Галатасарай після виходу з дніпровським клубом у фінал Ліги Європи.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вів переговори з Галатасараєм. Але у мене трохи інший підхід був - ми не змогли домовитися. Справа не в грошах було. Я був проти того, щоб брати відіграних футболістів. На жаль, в Туреччині беруть футболістів, які пограли, досвідчених. У них своя філософія, тому ми не змогли домовитися.