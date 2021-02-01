Маркевич: Я міг очолити Галатасарай

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич міг очолити турецький Галатасарай після виходу з дніпровським клубом у фінал Ліги Європи.
Про це заявив сам фахівець.
"Я вів переговори з Галатасараєм. Але у мене трохи інший підхід був - ми не змогли домовитися. Справа не в грошах було. Я був проти того, щоб брати відіграних футболістів. На жаль, в Туреччині беруть футболістів, які пограли, досвідчених. У них своя філософія, тому ми не змогли домовитися.
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Якихось серйозних пропозицій більше не надходило, з України - теж", - розповів Маркевич.