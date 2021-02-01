 Маркевич: Я міг очолити Галатасарай | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Аталанта оголосила про перехід Коваленка
Сьогодні 15:47 512
Динамо здолав однойменний клуб з Тбілісі у контрольному матчі
Сьогодні 18:13 232
Маркевич: Я міг очолити Галатасарай
Сьогодні 17:54 269
Динамо зацікавилося габонським нападником
Сьогодні 16:39 805
Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 15:38 4882
Шахтар попрощався з Коваленком
Сьогодні 15:38 446
Коваленко став гравцем Аталанти
Сьогодні 14:40 1119
Селезньова відрахували з Колоса після третього попередження
Сьогодні 12:44 2395
Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті
Сьогодні 12:30 1751
Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо
Сьогодні 11:42 1477
Блоги
Російський боєць напав на суперника після закінчення бою
Російський боєць напав на суперника після закінчення бою Valeriy Ruchka
Вчора 16:33 1389
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 1357
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
30.01.2021 15:43 2090
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
30.01.2021 13:37 1214
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.01.2021 12:30 737
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
30.01.2021 11:23 897
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:56 5356
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:35 762
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
29.01.2021 18:34 2307 1
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною Андрій Твердохліб
29.01.2021 17:04 1011
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:25 Біатлон Бринзак: Ситуація з Джимою, Підгрушною і Меркушиною відволікає Санітру 39
18:13 Футбол Динамо здолав однойменний клуб з Тбілісі у контрольному матчі 232
17:54 Футбол Маркевич: Я міг очолити Галатасарай 269
17:40 Біатлон Санітра: Я завжди готовий очолювати дві команди 290
17:25 Футбол Ліверпуль підпише захисника Шальке 341
17:09 Футбол Неймар: Я вирішив залишитися в ПСЖ 452
16:55 Хокей Словаччина може провести ЧС-2021 разом з Латвією 439
16:39 Футбол Динамо зацікавилося габонським нападником 805
16:25 Футбол Агент прокоментував перехід Коваленка до Аталанти 796
16:11 Блог Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем 958
16:09 Легка атлетика РУСАДА встановила факт застосування допінгу Шубенковим 688
15:58 Біатлон Санітра оцінив склад збірної України на чемпіонат світу 922
15:47 Футбол Аталанта оголосила про перехід Коваленка 512
15:38 Футбол Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 4882
15:38 Футбол Шахтар попрощався з Коваленком 446
15:30 Навколо спорту Советы новичкам: как делать ставки и не проигрывать 173
15:25 Футбол Будинок Ікарді пограбували під час матчу ПСЖ 693
15:19 Блог У Чехії голкіпер закинув шайбу від своїх воріт 391
15:12 Теніс Світоліна: Це був хвилюючий старт турніру 655
14:59 Футбол Бернлі - Манчестер Сіті: Де дивитися матч АПЛ 752
14:51 Футбол Наполі - Парма 2:0. Огляд матчу 589
14:40 Футбол Коваленко став гравцем Аталанти 1119
14:31 Футбол Санжар: Супряга втратив довіру Луческу 1687
14:12 Біатлон Меркушина може пропустити старт чемпіонату світу 901
13:57 Футбол Кадіс - Атлетіко 2:4. Огляд матчу 727

Маркевич: Я міг очолити Галатасарай

Сьогодні 17:54 269 0
Український фахівець міг працювати в Туреччині
Маркевич: Я міг очолити Галатасарай
#Галатасарай, #Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич міг очолити турецький Галатасарай після виходу з дніпровським клубом у фінал Ліги Європи.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вів переговори з Галатасараєм. Але у мене трохи інший підхід був - ми не змогли домовитися. Справа не в грошах було. Я був проти того, щоб брати відіграних футболістів. На жаль, в Туреччині беруть футболістів, які пограли, досвідчених. У них своя філософія, тому ми не змогли домовитися.

Актуально: Кам'яний вік: Маркевича обурила ситуація з Шахабом

Якихось серйозних пропозицій більше не надходило, з України - теж", - розповів Маркевич.

Коментарі ()