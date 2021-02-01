Неймар: Я вирішив залишитися в ПСЖ

Форвард дав зрозуміти, що не проти продовжити контракт

Джерело - AS.

Форвард ПСЖ Неймар наступний сезон проведе в паризькій команді і сподівається, що його партнер по атаці Кіліан Мбаппе теж залишиться у команді.

Про це заявив сам футболіст.

"Я всім задоволений в ПСЖ. Багато речей тут змінилися за останній час, а тому я вирішив залишитися і проведу тут наступний сезон. Сподіваюся, у Мбаппе такі ж плани. Упевнений, вболівальники ПСЖ будуть раді", - сказав Неймар.

Контракти обох гравців завершуються у 2022 році.

Нагадаємо, Лор’ян сенсаційно переміг ПСЖ.