Неймар: Я вирішив залишитися в ПСЖ

Джерело - AS.
Форвард ПСЖ Неймар наступний сезон проведе в паризькій команді і сподівається, що його партнер по атаці Кіліан Мбаппе теж залишиться у команді.
Про це заявив сам футболіст.
"Я всім задоволений в ПСЖ. Багато речей тут змінилися за останній час, а тому я вирішив залишитися і проведу тут наступний сезон.
Сподіваюся, у Мбаппе такі ж плани. Упевнений, вболівальники ПСЖ будуть раді", - сказав Неймар.
Контракти обох гравців завершуються у 2022 році.
Нагадаємо, Лор’ян сенсаційно переміг ПСЖ.