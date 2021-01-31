Лор’ян сенсаційно переміг ПСЖ. Результати матчів 22 туру Ліги 1

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#Мец, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі французької Ліги 1 відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 31 січня

Анже - Нім 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Капель, 2:0 - 36 Кулібалі, 2:1 - 41 Ріпарт, 3:1 - 55 Діоні

Брест - Мец 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Хонорат, 1:1 - 37 Булая, 2:1 - 48 Кардона, 2:2 - 73 Сарр, 2:3 - 81 Яде, 2:4 - 87 Вігнер (пен)

Лор’ян - ПСЖ 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 37 Абергел, 1:1 - 45 Неймар (пен), 1:2 - 57 Неймар (пен), 2:2 - 80 Вісса, 3:2 - 90+2 Моффі

Страсбург - Реймс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Кутеша

Раніше, Дракслер хоче безкоштовно покинути ПСЖ.

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