Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті

Джерело - isport.uа.
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, який найближчим часом стане гравцем Аталанти, вибрав собі ігровий номер.
Про це повідомляє Tuttoatalanta.
За інформацією джерела, найімовірніше український хавбек вибере собі вільний 20-й номер на спині. Саме під цим номером Віктор грав в Шахтарі.
Підписання контракту очікується сьогодні, 1 лютого. Також у гравця заплановано медобстеження, екскурсія по спортивному центру і знайомство з командою.
Нагадаємо, Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка.