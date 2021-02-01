Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті

Віктор Коваленко стане гравцем Аталанти

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, який найближчим часом стане гравцем Аталанти, вибрав собі ігровий номер.

Про це повідомляє Tuttoatalanta.

За інформацією джерела, найімовірніше український хавбек вибере собі вільний 20-й номер на спині. Саме під цим номером Віктор грав в Шахтарі.

Підписання контракту очікується сьогодні, 1 лютого. Також у гравця заплановано медобстеження, екскурсія по спортивному центру і знайомство з командою.

Нагадаємо, Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка.