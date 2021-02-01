Костишин відреагував на відхід Селезньова

Руслан Костишин прокоментував відхід Євгена Селезньова

Головний тренер команди Руслан Костишин відповів на питання про відрахування з команди нападника Євгена Селезньова.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Важливо: Селезньов відрахований з Колоса

"Селезньов? Я не буду про це говорити. Це моя позиція", - сказав Костишин.

Євген Селезньов приєднався до Колоса на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 голів (всі - з пенальті).

За кар'єру Євген провів 116 голів в УПЛ та близький, щоб перевершити рекорд Реброва і Шацьких (по 123 голи).

Раніше, Колос зіграв внічию з брестським Рухом у контрольному матчі.