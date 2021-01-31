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Селезньов відрахований з Колоса

Сьогодні 23:05 706 0
Після витівки форварда тренер Руслан Костишин поставив питання ребром
Селезньов відрахований з Колоса
#Селезньов, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Форвард Євген Селезньов залишає Колос з Ковалівки через грубе порушення режиму.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Селезньов більше не в Колосі. Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок - гравця відрахували з команди. Він уже на шляху до Києва", - заявив Бурбас.

Євген Селезньов приєднався до Колоса на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 голів (всі - з пенальті).

За кар'єру Євген провів 116 голів в УПЛ та близький, щоб перевершити рекорд Реброва і Шацьких (по 123 голи).

Раніше, Колос зіграв внічию з брестським Рухом у контрольному матчі.

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