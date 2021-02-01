Бенфіка розірвала контракт з екснападником Шахтаря

Факундо Феррейра став вільним агентом

Бенфіка оголосила про досягнення домовленості з 29-річним форвардом Факундо Феррейрою щодо розірвання контракту, який був розрахований до літа 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

За неофіційною інформацією, таке рішення дозволить "орлам" заощадити близько 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що новим клубом Феррейри може стати іспанська Сельта, з якою футболіст вже домовляється про співпрацю.

Феррейра перейшов у Бенфіку вільним агентом з Шахтаря влітку 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка не може позбутися колишнього бомбардира Шахтаря.