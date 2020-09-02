Бенфіка не може позбутися колишнього бомбардира Шахтаря

Феррейра не входить у плани Жезуша

Лісабонська Бенфіка прагне знайти новий клуб для аргентинського форварда Факундо Феррейри, який виявився не потрібен головному тренеру команди Жорже Жезушу.

Про це повідомляє record.pt.

Феррейра має оклад в Бенфіці в 2 мільйони євро за сезон, і не поспішає залишати португальський клуб. Форвард вже відкинув ряд пропозицій, у тому числі і від рідного для себе Велес Сарсфілда.

Нагадаємо, Бенфіка підписала Феррейру на правах вільного агента влітку 2018 року, коли у гравця підійшов до завершення термін угоди з Шахтарем. У команді Паулу Фонсеки аргентинець був ключовим бомбардиром, відзначившись 34 забитими м'ячами у двох перших сезонах португальського тренера на чолі гірників.

Останні півтора сезону Феррейра на правах оренди виступав в Іспанії за Еспаньйол, однак цей клуб вилетів з Ла Ліги за підсумками чемпіонату-2019/20, і не став викуповувати контракт аргентинця за узгоджені раніше 8 мільйонів євро.

Нині вартість Феррейри оцінюється в 3,2 мільйона євро, хоча на піку кар'єри в Шахтарі становила 9 мільйонів.

Раніше, лідер Шахтаря може перейти до китайського клубу.