Брюгге з Соболем переміг Стандард у 23 турі Ліги Жупіле

Українець провів 71 хвилину у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге вдома зустрічався зі Стандардом.

Господарі святкували вольову перемогу, пропустивши гол вже на третій хвилині зустрічі.

У стартовому складі Брюгге вийшов український захисник Едуард Соболь та був замінений на 71-ій хвилині матчу.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

23 тур, 31 січня

Брюгге - Стандард 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Бокаді, 1:1 - 19 Ванакен, 2:1 - 41 Дост, 3:1 - 49 Ланг

Раніше Брюгге із Соболем здійснив камбек у чемпіонаті Бельгії.