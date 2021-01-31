 Брюгге з Соболем переміг Стандард у 23 турі Ліги Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге з Соболем переміг Стандард у 23 турі Ліги Жупіле

Сьогодні 16:40 456 0
Українець провів 71 хвилину у матчі
Брюгге з Соболем переміг Стандард у 23 турі Ліги Жупіле
#Стандард, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге вдома зустрічався зі Стандардом.

Господарі святкували вольову перемогу, пропустивши гол вже на третій хвилині зустрічі.

У стартовому складі Брюгге вийшов український захисник Едуард Соболь та був замінений на 71-ій хвилині матчу. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
23 тур, 31 січня

Брюгге - Стандард 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Бокаді, 1:1 - 19 Ванакен, 2:1 - 41 Дост, 3:1 - 49 Ланг

Раніше Брюгге із Соболем здійснив камбек у чемпіонаті Бельгії.

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