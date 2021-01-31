Про це повідомляє видання El Mundo

Джерело - Чемпіон.

Нинішній контракт лідера Барселони Ліонеля Мессі є найбільшим в історії спорту.

Про це повідомляє El Mundo.

Контракт був узгоджений в листопаді 2017 року і розрахований до 30 червня цього року.

Максимальна сума, яку Мессі, за даними джерела, може отримати за чотирирічним контрактом - 555 237 619 евро. За п'ять місяців до закінчення угоди аргентинський футболіст уже заробив 511 540 545 євро.

Барселона зобов'язувалася платити форварду 138 млн євро за сезон, включаючи бонуси. В угоді також передбачено підписний бонус у 115 225 000 євро і бонус за лояльність у 77 929 955 евро.

Нагадаємо, Мессі розпочав вивчати французьку мову.