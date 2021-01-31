Джерело - Чемпіон.
Нинішній контракт лідера Барселони Ліонеля Мессі є найбільшим в історії спорту.
Про це повідомляє El Mundo.
Контракт був узгоджений в листопаді 2017 року і розрахований до 30 червня цього року.
Максимальна сума, яку Мессі, за даними джерела, може отримати за чотирирічним контрактом - 555 237 619 евро. За п'ять місяців до закінчення угоди аргентинський футболіст уже заробив 511 540 545 євро.
Барселона зобов'язувалася платити форварду 138 млн євро за сезон, включаючи бонуси. В угоді також передбачено підписний бонус у 115 225 000 євро і бонус за лояльність у 77 929 955 евро.
Нагадаємо, Мессі розпочав вивчати французьку мову.