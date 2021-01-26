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Мессі розпочав вивчати французьку мову

Сьогодні 20:42 76 0
Ліонель Мессі натякає на зміну клубу
Мессі розпочав вивчати французьку мову
#Мессі, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі разом зі своєю сім'єю вчить французьку мову.

Про це розповів журналіст Canal + Жоффруа Гарет.

"Мессі і вся його родина, його дружина і діти, беруть уроки французької мови. Навіщо йому вчити французьку, якщо він збирається переходити в Манчестер Сіті? Це безглуздо. Я впевнений в цій інформації, вона з дуже надійного джерела", - сказав журналіст.

Цей факт може наштовхнути на думку про те, що футболіст планує перебратися в ПСЖ. Влітку 2020 гравець хотів покинути стан каталонців, але залишився грати до кінця контракту, який закінчується влітку 2021 року.

Одним з головних клубів, що претендують на аргентинця, став ПСЖ. При цьому сам гравець мав намір перейти в Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вмовляє Мессі перейти у Париж.

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