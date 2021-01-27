Стало відомо, що сказали Ібрагімович та Лукаку один одному під час конфлікту на полі

Футболісти посварилися наприкінці першого тайму матчу

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі подробиці конфлікту між нападниками Мілана Златаном Ібрагімовичем та Інтера Ромелу Лукаку наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Кубка Італії.

Про це повідомляє Sportmediaset.

Швед в ході перепалки сказав бельгійця: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький осел".

У відповідь Лукаку парирував: "Хочеш поговорити про мою матір? Сучий син".

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

Ймовірно, фраза, сказана Златаном, стосується висловлювань в 2018 році власника Евертона Фарада Моширі. Тоді він заявив, що Лукаку не продовжив контракт з Евертоном через вуду-пророкувань: нібито матері Ромелу порадили, щоб син прийняв пропозицію Челсі. В результаті Лукаку пішов в Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Ібрагімович відкрив рахунок в першому таймі, але на початку другого заробив вилучення, після чого Лукаку зрівняв рахунок, а Еріксен забив переможний гол у додатковий час.