 Стало відомо, що сказали Ібрагімович та Лукаку один одному під час конфлікту на полі | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, що сказали Ібрагімович та Лукаку один одному під час конфлікту на полі

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Футболісти посварилися наприкінці першого тайму матчу
Стало відомо, що сказали Ібрагімович та Лукаку один одному під час конфлікту на полі
#Ібрагімович, #Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі подробиці конфлікту між нападниками Мілана Златаном Ібрагімовичем та Інтера Ромелу Лукаку наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Кубка Італії.

Про це повідомляє Sportmediaset.

Швед в ході перепалки сказав бельгійця: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький осел".

У відповідь Лукаку парирував: "Хочеш поговорити про мою матір? Сучий син".

Ймовірно, фраза, сказана Златаном, стосується висловлювань в 2018 році власника Евертона Фарада Моширі. Тоді він заявив, що Лукаку не продовжив контракт з Евертоном через вуду-пророкувань: нібито матері Ромелу порадили, щоб син прийняв пропозицію Челсі. В результаті Лукаку пішов в Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Ібрагімович відкрив рахунок в першому таймі, але на початку другого заробив вилучення, після чого Лукаку зрівняв рахунок, а Еріксен забив переможний гол у додатковий час.

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