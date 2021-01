Стало відомо, що сказали Ібрагімович та Лукаку один одному під час конфлікту на полі

Стали відомі подробиці конфлікту між нападниками Мілана Златаном Ібрагімовичем та Інтера Ромелу Лукаку наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Кубка Італії.

Про це повідомляє Sportmediaset.

Швед в ході перепалки сказав бельгійця: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький осел".

У відповідь Лукаку парирував: "Хочеш поговорити про мою матір? Сучий син".

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz