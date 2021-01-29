 Руні не здивувало звільнення Лемпарда | Футбол | Champion.com.ua
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Руні не здивувало звільнення Лемпарда

Сьогодні 23:14 241 0
Вейн Руні прокоментував звільнення Френка Лемпарда
Руні не здивувало звільнення Лемпарда
#Лемпард, #Челсі, #Руні

Джерело - football24.ua.

Наставник Дербі Каунті Вейн Руні заступився за свого колегу Френка Лемпарда, якого нещодавно звільнили із Челсі.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Чесно кажучи, я не здивувався цій новині. У Челсі така манера ведення бізнесу, і звільнення Френка Лемпарда не стало таким вже й великим сюрпризом. Вважаю, він заслуговував продовження роботи на Стемфорд Брідж. У минулому сезоні він досяг успіху з Челсі у складних обставинах.

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У команді з'явилися нові футболісти. На те, щоб побудувати команду і почати боротися за титули, потрібен час. Якщо говорити про набрані очки, то я не думаю, що вони так вже сильно відставали від боротьби за титул навіть в цьому сезоні.

Звичайно, для Лемпарда і помічників це розчарування, але особисто я не здивований. Упевнений, і сам Френк розумів, що часу йому не дадуть, коли підписував контракт з Челсі. Там вимагають завойовувати трофеї – і це, з одного боку, добре, тому що змушує тренерів давати результат, але з іншого боку, якщо вже ви дозволяєте привести кілька гравців з різних країн, то дайте тренеру хоча б доопрацювати сезон", – розповів Руні.

Нагадаємо, Челсі оголосив про відставку Лемпарда.

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