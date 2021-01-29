 Мбаппе може перейти у Ліверпуль | Футбол | Champion.com.ua
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Мбаппе може перейти у Ліверпуль

Сьогодні 21:59 537 0
Кіліан Мбаппе може змінити клуб
Мбаппе може перейти у Ліверпуль
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Canal +.

У послугах 22-річного француза зацікавлений Ліверпуль. Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп особисто веде переговори з оточенням Мбаппе. Спеціаліст намагається переконати представників Киліана в необхідності його переходу в англійський клуб.

Гравець Ліверпуля Фабіньо, який знайомий з Мбаппе за виступами за Монако, також намагається схилити Мбаппе до трансферу. Бразилець сказав, що перехід в стан мерсисайдців зробить Киліана зіркою.

Чинна угода 22-річного форварда з парижанами закінчується в червні 2022 року. У поточному сезоні Мбаппе провів 23 матчі, в яких забив 16 голів і зробив дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, у ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе.

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