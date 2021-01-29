 У ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах
Сьогодні 10:56 1020
Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців
Сьогодні 16:24 58
Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Сьогодні 15:55 154
Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого
Сьогодні 13:54 394
Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:03 571
Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн чоловічий спринт
Сьогодні 09:00 2714
Джошуа та Ф’юрі отримають космічні гонорари за бій
Вчора 19:47 2941
УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною
Вчора 19:16 23357 6
Шахтар готовий взимку продати Коваленка в Аталанту
Вчора 17:14 2912
Лунін може перейти у Бетіс
Вчора 16:57 2531
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Футбол Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців 58
16:10 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн змішану естафету 119
15:55 Футбол Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ 154
15:49 Блог ПСЖ представив дивовижний комплект форми 213
15:40 Футбол Вест Гем - Ліверпуль: Де дивитися матч АПЛ 281
15:25 Баскетбол Литовський фахівець очолив Харківських Соколів 401
15:10 Хокей. УХЛ Сокіл підписав контракт з колишнім форвардом Земгале 438
15:00 Кіберспорт Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України 344
14:55 Бокс Канело і Сондерс домовилися про бій у травні 609
14:41 Теніс Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції 501
14:25 Футбол Шахтар визначився з суперниками на другому зборі 672
14:11 Футбол Дуглас Коста може перейти до Мілана 1230
14:00 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України 410
13:54 Футбол Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого 394
13:40 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн одиничну змішану естафету 894
13:23 Футбол Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі 726
13:03 Біатлон Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи 571
12:55 Футбол Гладкого вразили збори Скрипника 1004
12:44 Футбол Агент спростував трансфер Яремчука взимку 656
12:29 Футбол Мане увійшов у десятку найкращих бомбардирів в історії Ліверпуля 1007
12:17 Футбол У ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе 899
12:16 Блог Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі 666
11:58 Футбол Луческу хотів відмовитися очолити Динамо через протести уболівальників 892
11:45 Блог Фото дня. Світоліна вийшла з карантину 688
11:44 Футбол Шахтар відправить Бутка в оренду у турецький клуб 1015

У ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе

Сьогодні 12:17 899 0
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має певності, де розпочне наступний сезон.
У ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Керівництво ПСЖ припускає варіант продажу форварда Кіліана Мбаппе влітку.

Про це повідомляє Marca.

Такий сценарій не є пріоритетним для парижан, і вони переконують форварда продовжити контракт із клубом. Якщо Кіліан остаточно відмовить чинному чемпіону Франції, то влітку ПСЖ розглядатиме пропозиції щодо продажу гравця, адже його чинний контракт завершується влітку 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги Мбаппе провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче переманити Ді Марію.

Коментарі ()