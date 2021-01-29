Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має певності, де розпочне наступний сезон.

Керівництво ПСЖ припускає варіант продажу форварда Кіліана Мбаппе влітку.

Про це повідомляє Marca.

Такий сценарій не є пріоритетним для парижан, і вони переконують форварда продовжити контракт із клубом. Якщо Кіліан остаточно відмовить чинному чемпіону Франції, то влітку ПСЖ розглядатиме пропозиції щодо продажу гравця, адже його чинний контракт завершується влітку 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги Мбаппе провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче переманити Ді Марію.