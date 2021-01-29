Джерело - football24.ua.
Керівництво ПСЖ припускає варіант продажу форварда Кіліана Мбаппе влітку.
Про це повідомляє Marca.
Такий сценарій не є пріоритетним для парижан, і вони переконують форварда продовжити контракт із клубом. Якщо Кіліан остаточно відмовить чинному чемпіону Франції, то влітку ПСЖ розглядатиме пропозиції щодо продажу гравця, адже його чинний контракт завершується влітку 2022-го.
У нинішньому сезоні Ліги Мбаппе провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.
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