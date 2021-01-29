Безус відмовився покидати Гент

Роман Безус хоче залишитися у Бельгії

Український хавбек Роман Безус поки що не збирається залишати бельгійський Гент.

Про це повідомляє Voetbal Belgie

Українець отримав пропозицію від турецького Анкарагюджю, але вирішив спочатку порадитися з сім'єю.

Клуб з Бельгії був не проти відпустити 30-річного півзахисника, контракт якого діє до літа 2022 року.

Але в результаті консультацій, враховуючи також ситуацію з коронавірусом, Роман прийняв рішення відмовитися від переходу і боротися за місце в основі Гента.

Нагадаємо, Безус із Бельгії може перебратися на Кіпр.