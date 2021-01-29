 Безус відмовився покидати Гент | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах
Сьогодні 10:56 1390
Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 19:54 390 1
УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:24 1689
Коваленко прибуде до Італії в найближчі години
Сьогодні 17:09 880
Прометей здобув третю перемогу у Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 16:56 507
Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:41 668
Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців
Сьогодні 16:24 895
Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Сьогодні 15:55 663
Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого
Сьогодні 13:54 697
Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:03 915
Блоги
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:34 772
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:04 473
ПСЖ представив дивовижний комплект форми
ПСЖ представив дивовижний комплект форми Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:49 509
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 1394
Фото дня. Світоліна вийшла з карантину
Фото дня. Світоліна вийшла з карантину Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:45 1132
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 48 Валерій Ручка
27.01.2021 09:55 11078
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт
Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт Valeriy Ruchka
26.01.2021 16:10 741
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом
Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом Valeriy Ruchka
26.01.2021 15:36 847
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.01.2021 12:59 829
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
26.01.2021 10:24 4938
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:24 Футбол Штутгарт обіграв Майнц у 19 турі Бундесліги 82
23:14 Футбол Руні не здивувало звільнення Лемпарда 235
22:57 Футбол Пюнік підсилився українським хавбеком 267
22:46 Футбол Кам'яний вік: Маркевича обурила ситуація з Шахабом 342
22:32 Футбол Бейл отримує найбільшу зарплату в АПЛ 437
22:12 Футбол Десна підписала румунського захисника 579
21:59 Футбол Мбаппе може перейти у Ліверпуль 535
21:47 Футбол Сульшер підтвердив перехід Лінгарда у Вест Гем 579
21:30 Футбол Трансфер Коваленка в Аталанту затримується 729
21:14 Футбол Безус відмовився покидати Гент 609
20:54 Бокс Ковальов вперше прокоментував свої позитивні допінг-тести 1243
20:40 Футбол Реал втратив надію втримати Рамоса 1175
20:25 Футбол Луческу назвав своє головне завдання у Динамо 1730
20:11 Баскетбол БК Запоріжжя переграв Миколаїв у Суперлізі 834
19:54 Баскетбол Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА 390 1
19:39 Лижі Російська лижниця отримала жахливий перелом руки 1216
19:24 Футбол УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів 1689
19:09 Футбол Клейтон пропустить другий збір Динамо 1263
18:54 Футбол Зоря переграла МФМ у контрольному матчі 1003
18:40 Футбол Минай зіграв внічию з Олімпіком у контрольному матчі 1249
18:34 Блог Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою 778
18:26 Футбол У Мартінеса і Горецки виявлений коронавірус 1347
18:10 Теніс Марченко програв Бонзі у чвертьфіналі турніру у Франції 1112
17:56 Футбол Олександрія програла Арді у контрольному матчі 1331
17:39 Футбол Колос врятувався від поразки у контрольному матчі з Динамо 1434

Безус відмовився покидати Гент

Сьогодні 21:14 610 0
Роман Безус хоче залишитися у Бельгії
Безус відмовився покидати Гент
#Безус, #Гент

Джерело - sport.ua.

Український хавбек Роман Безус поки що не збирається залишати бельгійський Гент.

Про це повідомляє Voetbal Belgie

Українець отримав пропозицію від турецького Анкарагюджю, але вирішив спочатку порадитися з сім'єю.

Клуб з Бельгії був не проти відпустити 30-річного півзахисника, контракт якого діє до літа 2022 року.

Але в результаті консультацій, враховуючи також ситуацію з коронавірусом, Роман прийняв рішення відмовитися від переходу і боротися за місце в основі Гента.

Нагадаємо, Безус із Бельгії може перебратися на Кіпр.

Коментарі ()