Безус відмовився покидати Гент

Джерело - sport.ua.
Український хавбек Роман Безус поки що не збирається залишати бельгійський Гент.
Про це повідомляє Voetbal Belgie
Українець отримав пропозицію від турецького Анкарагюджю, але вирішив спочатку порадитися з сім'єю.
Клуб з Бельгії був не проти відпустити 30-річного півзахисника, контракт якого діє до літа 2022 року.
Але в результаті консультацій, враховуючи також ситуацію з коронавірусом, Роман прийняв рішення відмовитися від переходу і боротися за місце в основі Гента.
Нагадаємо, Безус із Бельгії може перебратися на Кіпр.